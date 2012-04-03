Налоговики с начала года доначислили 1,578 млрд грн налогов по результатам проверок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), большую долю этой суммы составляют доначисления для юридических лиц — 92%, и 8% - доначисленные налоги физлицам-предпринимателям. Больше всего налогов было начислено предприятиям Киева, Донецкой и Харьковской областей.

По статистике ГНСУ, в 2012 году налоги платили почти 3,3 млн плательщиков, из которых почти 2,3 млн – частные предприниматели.

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