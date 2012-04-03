Порошенко в 2011 году заработал 86 млн грн

Министр экономического развития Петр Порошенко подал свою декларацию о доходах за 2011 год.

Согласно декларации общая сумма совокупного дохода Порошенка за 2011 год составила 86 миллионов 605 тысяч гривен. Основными статьями дохода указаны получение дивидендов и процентов. Доход его семьи составил 41 тысячу 157 гривень.

В собственности Петра Порошенко находятся 3 земельных участка. Один участок расположен в селе Козин площадью 1200 кв.м. Еще два участка общей площадью 7315 кв.м находятся в Киеве. На покупку одного из участков в Киеве Порошенко в прошлом году потратил 8 миллионов 197 тысяч гривень.

Кроме земельных участков в собственности министра находятся 4 квартиры. Две в Киеве, площадью 134 кв.м и 82 кв.м., одна квартира в Одессе – 35 кв.м и одна в Виннице – 68 кв.м

Также у Порошенко есть авто Мерседес-Бенц Вито 116 CDI 2010 года выпуска и спортивно-прогулочный катер Bayliner 185 BR.

В собственности членов его семьи находятся земельный участок в Киевской области в Бортничах площадью 2400 кв.м, дом в Бортничах площадью 312 кв.м.

В Киеве у семьи министра есть еще одна квартира площадью 80 кв.м и гараж на 29 кв.м.

Расходы Порошенко в 2011 году составили 18 миллионов 487 тысяч гривень. Кроме того, на страхование Порошенко потратил 220 тысяч 154 гривни, на содержание собственности – 26 тысяч 695 гривень.

Расходы его семьи в общем составили чуть более 57 тысяч гривень.