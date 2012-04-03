Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0310-8,0355 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0340/8,0380 грн/долл., к 12:00 цены снизились до 8,0305/8,0345 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0310/8,0355 грн/долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2743/0,2747 грн/рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2738/0,2742 грн/рубль. К закрытию цены повысились до 0,2740/0,2744 грн/рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,2925 рублей за доллар (-0,1075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3300/1,3365 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7205/10,7275 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,7065/10,7160 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7040/10,7140.