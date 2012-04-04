Статданные из США и ЕС могут спровоцировать дальнейшее падение пары EUR/USD - эксперт

Динамика EUR/USD на торгах в среду, 4 апреля, будет зависеть от двух факторов - релизов из еврозоны и США, слабые первые показатели вместе с сильными вторыми, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, способны вызвать дальнейшее падение пары. С уходом EUR/USD ниже отметки 1.3200 вероятно движение к 1.3160.

Как отмечают аналитики, для пары GBP/USD также важны национальные показатели. Учитывая позитивную динамику в обрабатывающей промышленности и в строительном секторе, рост индекса PMI в самом важном секторе для британской экономики может стимулировать дальнейшее укрепление фунта. Таким образом, если PMI в сфере услуг также превысит прогнозы, вероятно возвращение GBP/USD в район 1.5970 с дальнейшей целью 1.60. Однако американская сессия может внести в динамику пары свои коррективы.

Для USD/JPY интерес представляют данные из США. Если показатель ISM превысит прогнозы, это только укрепит уверенность игроков, что QE3 отменяется, а, значит станет дополнительным стимулом для восстановления пары выше отметки 83.00 с дальнейшей целью 83.30.