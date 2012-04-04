С начала года количество «упрощенцев» превысило миллион - ГНСУ

В Государственной налоговой службе Украине (ГНСУ) отмечают увеличение количества «упрощенцев» с начала года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«До перерегистрации у нас было таких субъектов хозяйствования чуть меньше миллиона, сегодня уже 1,078 млн, а со второго квартала текущего года начнут работать еще 58 тыс. представителей малого бизнеса», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

По его словам, предварительные итоги по перерегистрации предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, можно будет подводить после июня 2012 года. «Но даже сегодня, по оперативным данным, мы видим рост данного сектора. Мы не потеряли никого», - констатирует А.Клименко.

По данным ГНСУ, больше всего «упрощенцев» регистрируется по второй группе: на 1 марта 2012 года по первой группе «упрощенцев» было зарегистрировано 243,256 тыс. субъектов, по второй - 590,791 тыс., по третьей - 186,79 тыс.

А.Клименко отмечает, что те предприниматели, которые не успели зарегистрироваться, смогут в дежурном режиме подать заявление, выбрать для себя удобную категорию и приступить к работе. «Я считаю, что принятое законодательство об упрощенной системе очень либеральное по сравнению с любым законодательством наших соседей и европейских стран. Благодаря этому, мы будем видеть прирост данной категории по количеству предпринимателей. Сегодня та тенденция, которую я вижу, радует и обнадеживает», - резюмировал А.Клименко.

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