Рецессия в зоне евро завершится весной – СМИ

Брюссель. Национальные статистические офисы Франции, Германии и Италии вместе сделали прогноз, согласно которому рецессия в еврозоне завершится весной, а летом начнется небольшой рост.

Об этом пишет сегодня влиятельное европейское интернет-издание EUobserver.

По оценкам статистических центров, по итогам первого квартала в этом году уменьшение ВВП еврозоны составит лишь 0,2% против 0,3% в последнем квартале 2011 года. Во втором квартале показатель роста ожидается на уровне 0,0%, а в третьем квартале этого года – 0,1%.

Статистические бюро отметили, что активность бизнеса постепенно будет расти, хотя общий рост останется слабым. По их оценкам, постепенное возобновление доверия в финансовом секторе упростит кредитование, однако инвестиции пока будут оставаться незначительными.

Кроме того, по мнению представителей статистических бюро, на рост влияет и повышение цен на нефть на мировых рынках по геополитическим причинам.