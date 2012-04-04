На украинском межбанке к 12:00 котировки снизились

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0330/8,0370 грн/долл., к 12:00 цены понизились до 8,0310/8,0350 грн/долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732 грн/рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2726/0,2730 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,4196 рублей за доллар (+0,1271).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3185/1,3187 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5925/10,5990 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,5740/10,5835 грн/евро.