Поступления в общий фонд госбюджета выросли на 16,2% - до 65,9 млрд грн

В общий фонд государственного бюджета в январе-марте 2012 года поступило 65,879 млрд грн, что на 16,2%, или на 9,209 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

В частности, сумма налоговых поступлений в общий фонд госбюджета за отчетный период составила 60,754 млрд грн, что на 12,1%, или на 6,554 млрд грн, больше, чем в январе-марте 2011 года. Сумма неналоговых поступлений составила 4,773 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-марте т.г. поступило 11,303 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Кроме того, за отчетный период предприятиям было возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 11,367 млрд грн, в частности, осуществлено автоматическое возмещение налога 330 налогоплательщикам на сумму 6,43 млрд грн, из этой суммы в марте - 243 налогоплательщикам на сумму 2,225 млрд грн.

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