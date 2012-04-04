Сотрудничество ГНСУ и «PricewaterhouseCoopers» стало возможным благодаря налоговой - эксперт

Сотрудничество Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» в сфере реформирования налоговой службы и ее основных департаментов стало возможным благодаря позиции руководства налоговой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью «5 каналу» высказал управляющий партнер компании «PricewaterhouseCoopers» Борис Краснянский.

«Мы очень аккуратны в выборе тех работ, которые мы можем выполнять. Если это противоречит каким-то нашим принципам, мы не участвуем в тендерах, достаточно часто, если подозреваем, что работа эта не нужна или нужна "для птички". С точки зрения нашей репутации нам важно делать то, что будет внедряться, а не просто будет положено на полку, а, тем более, что может оказаться в центре коррупционного скандала. С налоговой службой Украины это действительно у нас первый крупный проект. И один из критериев, когда мы решаем, участвовать или нет, - это сила менеджмента, людей, которые стоят во главе», - рассказал Б.Краснянский.

Он отметил, что аудиторская компания не первый год помогает Всемирному банку составлять рейтинг легкости ведения бизнеса в части легкости уплаты налогов, и это поможет в разработке стратегии реформирования налоговой системы в Украине.

«Мы, в частности, участвуем в разработке рейтинга по всем странам по легкости уплаты налогов, и по этому показателю Украина находится на предпоследнем месте в мире достаточно много лет. И при всех предыдущих руководителях налоговой службы, как правило, в лучшем случае это игнорировалось, либо в этом обвиняли нас, как людей, которые считают”, - сказал Б.Краснянский.

Он также отметил, что надеется на конструктивизм в сотрудничестве с налоговыми органами.