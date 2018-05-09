Депозитный рынок «застрял» в противоречии

Банки «предпочитают» гривневые депозиты, а населения хочет часть своих кровно заработанных держать в инвалюте. Такое противоречие отражается на ставках депозитов. Процесс продолжится…

Несмотря на экономические трудности, которые по сей день переживает Украина, общая сумма депозитов населения на начало текущего года составила около 322 млрд. грн, что эквивалентно 40 млрд долл. В августе 2008 года, практически за месяц до кризисного обвала, данный показатель был идентичен, согласно курсу того времени. То есть, украинцы продолжают доверять свои деньги банкам, хотя время от времени сетуют по поводу маленького процента и риска невозврата.

Между тем, структура депозитов существенно изменилась. Если до кризиса 62,3% вкладов были в гривне, то сейчас их доля составляет 51,9%. Увеличение объема валютных депозитов – реакция населения на девальвацию гривни во время кризиса. Другими словами, украинцы четко дают понять, что не верят в стойкость курса, сбережения по «валютному признаку» поделены 50/50. И кто после этого скажет, что у нас не сообразительное население?..

Перемены коснулись и сроков депозитов. До кризиса самым популярным был вклад от 1 года до 2 лет (47% общего количества), на сегодня доля таких депозитов составляет лишь 36%. Зато выросло число вкладов на срок до одного года и до востребования. Население отдает предпочтение «коротким» депозитам, что идет в разрез с пожеланиями банков. Но вряд ли эту тенденцию можно переломить в ближайшее время – финансовый рынок продолжает оставаться нестабильным. Именно поэтому предлагаемые банками депозиты на 5-10 лет почти не востребованы.

В последнее время муссировалась информация о росте депозитов в российских рублях. Действительно, их объемы увеличились, но остаются на очень низком уровне – только 0,2% от общей суммы вкладов. Несмотря на растущую популярность российской валюты, она не способна конкурировать с долларом. Именно поэтому долларовые депозиты свой объем продолжают наращивать. До кризиса их доля составляла 25% от общего количества вкладов, на сегодня - 37%. А вот объем евродепозитов немного снизился - всего лишь 10%. Европейская валюта в связи с ситуацией в ЕС не вызывает доверие у населения.

Ставки по гривневым депозитам также существенно изменились. Так, до кризиса по вкладам до востребования они были на уровне 3,7%, сейчас - 8%. Средние ставки по депозитам «на срок» до кризиса были на уровне 15,7%, теперь - почти 17%.

А ставки по депозитам в долларах с переменами не столкнулись. До кризиса они были на уровне 6,9%, на сегодняшний день - 7,2%.

Средние ставки по евродепозитам упали за время кризиса: до кризиса - 7,6%, сейчас - 5,8%.

Динамика ставок по гривневым и валютным депозитам во многом отражает отношение банков к этим вкладам. После ограничения валютного кредитования для них валютные депозиты стали не интересны. Но население все же предпочитает часть своих кровно заработанных хранить именно в инвалюте. Налицо противоречие рынка. Как результат - ставки по гривневым и валютным депозитам существенно отличаются, и процесс "расхождения" их продолжится.

Население извлекло урок из кризиса, очень многие хранят свои деньги в разных банках, стараются также, чтобы сумма одного вклада не превышала 150 тыс. грн. Поэтому, когда дают оценку средней суммы вклада по банковской системе, получается, что около 80% всех депозитов не превышают 100 тыс. грн.

Когда комментируют перспективы депозитного рынка, зачастую упоминают об объемах наличной гривни и инвалюты на руках населения. К примеру, 186 млрд. грн - слишком мало, если вспомнить, что сумма наличной валюты, которая обращается среди населения, составляет 79 млрд. долл, или 632 млрд. грн. До кризиса объем был меньшим - 134 млрд. грн, наличной валюты - 51 млрд. долл. Увеличение эмиссии гривни, долларизация экономики являются главными характеристиками кризиса в Украине. Но кризис не только привел к потерям, он дал возможность подзаработать. Возможно, поэтому в отличие от развитых стран у нас не было мощных демонстраций и бунтов, причем доходы населения официально выросли.

Остается главный вопрос - готово ли население продолжать вложение денег в банковские депозиты, есть ли им альтернатива? В данный момент нет. Деньги украинцев перетекали и будут перетекать в банковский сектор. А выборы и Евро-2012 этот процесс укрепят, дав возможность украинцам дополнительно заработать.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)

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