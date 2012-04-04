ЕС в прошлом году предоставил помощи странам-соседям на 142,3 млн. евро

Брюссель . ЕС в 2011 году в рамках инструмента инвестиций в соседних странах оказал помощь на 142,3 млн. евро, которая должна была способствовать привлечению инвестиций в общем объеме в 4,3 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует обнародованный сегодня отчет об использовании средств Инструмента инвестиций в 2011 году.

Во вступлении в доклад комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле отметил, что в 2011 году с помощью этого инструмента ЕС была увеличена помощь как южным, так и восточным странам-соседям ЕС.

При этом для южных стран-соседей основными приоритетами оставались поддержка частного сектора и создание новых рабочих мест, а для восточных – проекты в сфере торговли, транспорта, энергетики и безопасности.

Почти 64% всех средств, потраченных в 2011 году, или 91,3 млн. евро, были потрачены на 9 проектов в южных странах-членах ЕС. 36% средств, или 51 млн. евро – на 6 проектов в восточных странах-членах ЕС. Всего в 2011 году деньги на проекты получали 7 стран: Армения, Египет, Грузия, Марокко, Молдова, Тунис и Украина. При этом Украина получила лишь 1% от всех средств, потраченных в рамках Инструмента инвестирования в прошлом году.

Инструмент инвестиций в странах-соседях был внедрен ЕС в 2008 году с целью предоставления грантов и займов на реализацию инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, а также на реализацию социальных проектов и проектов, направленных на защиту окружающей природной среды.