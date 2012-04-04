Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0310-8,0360 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 8,0330/8,0370 грн/долл., к 12:00 цены понизились до 8,0310/8,0350 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0310/8,0360 грн/долл., сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732 грн/рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2726/0,2730 грн/рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2727/0,2731 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,4375 рублей за доллар (+0,1450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3140/1,3240 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5925/10,5990 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,5740/10,5835 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума — 10,5530/10,5635.