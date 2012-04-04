Руководство ГНСУ хочет преобразовать ее из фискального органа в сервисную службу — эксперт

Руководство Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) хочет изменить основы функционирования ведомства, преобразовав фискальный орган в сервисную службу, предоставляющую профессиональные услуги. С этой целью к сотрудничеству была привлечена аудиторская компания «PricewaterhouseCoopers».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью «5 каналу» высказал управляющий партнер компании Борис Краснянский.

«На самом деле – это не аудит, мы не аудируем налоговую службу, наши консультации носят стратегический характер. Нас привлекли для того, чтобы помочь руководству налоговой службы разработать ключевые показатели деятельности и основных департаментов на 2012 год. Следующие шаги, которые предполагаются после этой работы – это разработка более долгосрочной стратегии налоговой службы, стратеги трансформации, по сути», - отметил он.

По словам Б.Краснянского, цель ГНСУ - преобразоваться из фискального органа в сервисную службу - является амбициозной: «Амбициозная цель налоговой службы в каждой области создать сервисный центр по обслуживанию налогоплательщиков, который будет повёрнут к налогоплательщику лицом и предоставлять услуги. Есть идея о том, как это должно выглядеть, как должны выглядеть помещения, какие услуги должны предоставляться физическим лицам и юридическим лицам, как всё это должно происходить – одно из направлений».

Кроме того, говорит Б.Краснянский, необходимо также создать централизованный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. «Обслуживание таких компаний, с точки зрения сбора налогов, это совершенно другая игра, чем работа с огромным количеством мелких средних и не очень крупных компаний, которые обеспечивают небольшие поступления. Тут другие должны быть затраты, надо думать об эффективности этой работы. И создание такого централизованного офиса – это очень серьёзная вещь. Через это проходили все передовые налоговые службы мира», – сообщил он, отмечая при этом, что по такому принципу работы с крупными налогоплательщиками действуют налоговые органы Великобритании, Австралии, и большинства стран Восточной Европы.