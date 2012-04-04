Объем розничной торговли в ЕС в феврале сократился на 0,4%

Брюссель. Объем розничной торговли в еврозоне в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года сократился на 0,1%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) - на 0,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале-2012 по сравнению с февралем-2011 объем розничной торговли снизился на 2,1% в еврозоне и на 1,1% в ЕС-27.

В феврале 2012 года розничная торговля продуктами питания, напитками и табаком против января 2012 года выросла на 0,6% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27. Непродовольственный сектор не изменился в зоне евро и уменьшился на 0,3% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли в феврале-2012 по сравнению с январем-2012 был зафиксирован в Мальте (4,7%), Люксембурге (2,2%) и Дании (1,9%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Словении (-5,0%), Польше (-2,7%) и Румынии (-2,5%).

В феврале 2012 года против февраля 2011 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,0% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 1,6% в еврозоне и на 0,2% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Эстонии (14,8%), Латвии (10,0%) и Дании (8,1%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Португалии (-9,6%), Болгарии (-6,4%) и Испании (-6,2%).

В январе 2012 года объем розничной торговли по сравнению с декабрем 2011 года вырос на 1,1% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-27.

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