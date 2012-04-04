"ПриватБанк" вышел из состава АУБ

ПАО КБ "ПриватБанк" на этой неделе вышел из состава Ассоциации украинских банков (АУБ) в связи с расхождением мнений крупнейших банков на рынке и руководства ассоциации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь ПАО КБ "ПриватБанк" Олег Серга.

"Окончательное решение (о выходе банка из состава ассоциации — УНИАН) оформлено на этой неделе", - отметил он.

По словам О.Серги, данный вопрос рассматривался банком еще в январе 2012 года. "В январе рассматривался вопрос выхода банка из ассоциации, если она не будет отстаивать интересы крупнейших банков", - говорит он. По словам О.Серги, мнения крупных банков и руководства АУБ разошлись.

На сегодня "ПриватБанк", по словам О.Серги, считает более перспективным членство в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), инициатором создания которой он является. "Туда входят банки, определяющие политику на рынке", - резюмировал он.

Как сообщалось в СМИ, ранее Ассоциация украинских банков заявила, что считает необходимой отставку действующего руководства Нацбанка. Данное заявление привело к выходу трех банков из ассоциации - "Хрещатика", "VAB Банка" и "Еврогазбанка".

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