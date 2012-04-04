Украинская экономика избежит кризиса, но нужно восстановить сотрудничество с МВФ – Стросс-Кан

Украинской экономике удастся избежать кризисных явлений в ближайшее время, однако Украине необходимо восстановить сотрудничество с МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве на встрече со студентами, организованной Фондом Виктора Пинчука, бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан.

«В ближайшие месяцы не существует угрозы (для украинской экономики – УНИАН), однако необходимо возвратиться на путь, который вы выбрали ранее», - отметил он.

По его словам, Украиной было очень много сделано на пути своего сотрудничества с МВФ, однако, «иногда движение осуществляется в противоположном направлении».

Д.Стросс-Кан выразил понимание того, что сегодня украинскому правительству в преддверии выборов необходимо решать ряд социальных проблем, в том числе цен на энергоносители, однако, по его словам, сотрудничество с МВФ должно оставаться приоритетным для Украины.

Д.Стросс-Кан также призвал к проведению в Украине экономических реформ.

«Период выборов - не лучший период для проведения реформ, но это необходимо сделать в любом случае», - отметил он. Экс-глава МВФ также отметил, что украинцы должны восстановить доверие к своей стране.

Д.Стросс-Кан также отметил, что одним из значимых плюсов Украины является ее географическое расположение, в частности, по ее территории проходит ряд путей по транспортировке энергоносителей.

Д.Стросс-Кан также отметил, что Украина в своем развитии должна ориентироваться на страны Евросоюза, стараться работать в соответствии с общепринятыми в мире правилами, «становиться на определенные рельсы».