Доход Ахметова в 2011 году превысил 400 млн грн

Народный депутат Ринат Ахметов в установленные законодательством сроки подал Декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Р.Ахметова Елена Довженко.

Согласно декларации (раздел II, А «Сведения о доходах, полученных со всех источников в Украине»), доход Р.Ахметова за 2011 год составил 400 825 586 грн, а именно: доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 397 517 560 грн, подарки 2 222 844 грн, проценты банка 897 897 грн, зарплата народного депутата 187 285 грн.

Зарплату народного депутата за 2011 год, как и за все предыдущие годы, Р.Ахметов передал на благотворительные цели, отметила пресс-секретарь.

Согласно декларации (раздел II, Б «Сведения о доходах, полученных из источников за пределами Украины») (Кипр) размер дохода (дивиденды) составил 399 495 000 грн (50 000 000 долл США).

Е.Довженко отметила, что со всех полученных доходов Р.Ахметов уплатил все полагающиеся налоги в Украине согласно действующему законодательству. Так, только с суммы дивидендов (399 495 000 грн (50 000 000 долл США)), полученных от кипрской компании, Р.Ахметов уплатил в местный бюджет Донецкой области налог в размере 17% - 67 914 150 грн.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Р.Ахметов намерен продолжать инвестировать денежные средства в развитие бизнеса, в благотворительные проекты в Украине.

Согласно разделу III «Сведения о недвижимом имуществе», Р.Ахметов владеет двумя квартирами (г. Киев) общей площадью 1 242,1 м2 и гаражом общей площадью 60,8 м2. Также Р.Ахметов арендует жилой дом (г. Донецк) общей площадью 8 097,8 м2. Сумма затрат на аренду дома за 2011 год составила 21 600 000 грн.

Согласно налоговой декларации Р.Ахметова, общая сумма его вкладов в банках, ценных бумагах составила 8 130 517 614 грн.

Членами семьи Р.Ахметова (раздел 1. Общие сведения) являются: Лилия Ахметова – жена, Някия Ахметова– мать, Дамир Ахметов – сын, Алмир Ахметов – сын.

Согласно декларации (раздел II,А «Сведения о доходах, полученных со всех источников в Украине»), сумма дохода членов семьи за 2011 год составила 357 109 грн (проценты, начисленные на вклады в банке).

Согласно декларации (раздел II, В «Сведения о доходах, полученных из источников за пределами Украины») размер дохода членов семьи за 2011 год составил 1 115 203 грн. (86 685 фунтов стерлингов).

Члены семьи владеют (раздел III «Сведения о недвижимом имуществе») жилой недвижимостью общей площадью 434,7 м2.

Согласно разделу IV « Сведения о транспортных средствах», члены семьи владеют двумя легковыми автомобилями: Мерседес Е 200 – объем двигателя 1796 куб.см и Хонда CR-V – объем двигателя 1998 куб. см.

Согласно разделу V «Сведения о вкладах в банках, ценных бумагах и др. активах», общая сумма денежных средств членов семьи на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях составила 250 478 368 грн.

Общая сумма затрат на содержание имущества Р.Ахметова и членов его семьи за 2011 год (сверх арендной платы) (раздел VI) составила 498 517 грн.

Как сообщалось, в 2010 году совокупный доход Р.Ахметова составлял 34 млн. грн.