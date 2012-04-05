МВФ выделил Португалии очередной транш на 5,17 млрд евро

Международный валютный фонд в среду, 4 апреля, принял решение о выделении Португалии очередного транша финансовой помощи на 5,17 миллиарда евро.

Накануне о готовности Евросоюза предоставить Португалии четвертый транш финансовой поддержки в размере 9,7 миллиарда евро заявил замглавы миссии "Тройки" (Еврокомиссия, Европейский центробанк и МВФ) в стране Петер Вайс. Таким образом, общий объем транша финподдержки составит около 14,9 миллиарда евро.

Португалия в начале апреля 2011 года обратилась за финпомощью к международным кредиторам на фоне проблем банковского сектора и увеличения доходности по гособлигациям. В результате был одобрен пакет финпомощи стране общим объемом 78 миллиардов евро, из которого на ЕС приходится 52 миллиарда евро, на МВФ - 26 миллиардов евро. Кредиты рассчитаны на срок до 2014 года.

Португалия в обмен на внешние кредиты проводит экономические реформы, сокращает дефицит бюджета, передает ПРАЙМ.