На сегодняшних торгах не исключено дальнейшее падение EUR/USD - эксперт

На пару EUR/USD продолжают оказывать влияние экономические данные из Европы и США, низкие уровни промпроизводства в Германии только усилят пессимистичные настроения по единой валюте и если американский рынок труда продолжит подавать позитивные сигналы, то возможно падение EUR/USD к отметке 1.31, после прорыва которого пара уйдет к 1.3060, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для пары GBP/USD большое значение будут играть результаты заседания MPC. На прошлой встрече 2 члена Комитета по монетарной политике предложили расширить объемы программы стимулирования. Если в этот раз число сторонников таких мер увеличится, это окажет дополнительное давление на фунт стерлингов. Таким образом, первоначальной целью для GBP/USD станет уровень 1.5840 с дальнейшей целью 1.58.

Для USD/JPY интерес представляют данные из США. Если показатели по рынку труда дадут позитивные сигналы в отношении пятничного NFP, то это станет дополнительным стимулом для восстановления пары выше отметки 83.00 с дальнейшей целью 83.30.