Международные валютные резервы НБУ увеличились до 31,129 млрд долл.
Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте увеличились на 0,3% или на 79 млн долларов – до 31,129 млрд долларов (в эквиваленте).
Об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в комментарии, обнародованном на сайте регулятора.
«Рост резервов преимущественно произошел благодаря поступлениям средств на счета правительства и покупке валюты Национальным банком на межбанковском рынке», - сказал А.Дубихвост.
Он заверил, что в прошлом месяце НБУ не продавал валюту «Нафтогазу» для осуществления платежей за импортируемый газ, а последняя валютная интервенция для поддержания курса гривни регулятором была осуществлена 17 января 2012 года.
«Все это свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке Украины», - резюмировал банкир.
По данным НБУ, за январь-март международные резервы сократились на 2%, или на 665 млн долларов.