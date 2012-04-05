Международные валютные резервы НБУ увеличились до 31,129 млрд долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте увеличились на 0,3% или на 79 млн долларов – до 31,129 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в комментарии, обнародованном на сайте регулятора.

«Рост резервов преимущественно произошел благодаря поступлениям средств на счета правительства и покупке валюты Национальным банком на межбанковском рынке», - сказал А.Дубихвост.

Он заверил, что в прошлом месяце НБУ не продавал валюту «Нафтогазу» для осуществления платежей за импортируемый газ, а последняя валютная интервенция для поддержания курса гривни регулятором была осуществлена 17 января 2012 года.

«Все это свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке Украины», - резюмировал банкир.

По данным НБУ, за январь-март международные резервы сократились на 2%, или на 665 млн долларов.