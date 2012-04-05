Мярковский: дефицит госбюджета на 2013 год не должен превысить 1% ВВП
14:45, 05 апреля 2012Финансы
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Дефицит государственного бюджета на 2013 год, согласно бюджетной резолюции, одобренной сегодня на заседании Кабинета министров, не должен превысить 1% ВВП.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ.
«Маяки по бюджету: дефицит не больше 1%, уровень перераспределения доходов через ВВП не больше, чем в текущем году – 28%, объем гарантий не больше 1% ВВП», - сказал он.
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