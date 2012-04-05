В реестр коррупционеров уже внесено почти 1,5 тыс. чел.

На начало апреля 2012 года в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, было внесено почти 1,5 тыс. судебных решений в отношении лиц, которые совершили коррупционные действия и чья вина была доказана в судебном порядке.

Об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Министр также сообщил, что за два месяца функционирования Реестра в Министерство юстиции поступило 9219 запросов на проведение специальной проверки сведений в отношении лиц, которые претендовали занять должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления

По результатам рассмотрения таких запросов Министерством юстиции были предоставлены информационные справки о наличии в Реестре сведений в отношении 42 из тех лиц, которые проверялись.

Министр напомнил, что Реестр начал действовать с 1 февраля 2012 года. В Реестр вносятся судебные решения в отношении лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и которые были приняты после 1 июля 2011 года, то есть, с момента вступления в силу Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Реестр ведется с целью обеспечения единого учета лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, а также для обеспечения специальных проверок сведений в отношении лиц, которые претендуют занять должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления. Кроме того, сведения Реестра используются для анализа, с целью определения сфер государственной политики и должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления, с наибольшими коррупционными рисками.

Регистраторами Реестра является Министерство юстиции и его территориальные органы, которые вносят в Реестр или изымают ведомости о лице, привлеченном к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение

Выдержки из Реестра выдаются на основании письменного запроса государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют занять должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления, а также правоохранительных органов – в случае необходимости получения такой информации в рамках уголовного или административного производства.

Кроме того, любое физическое лицо может обратиться за получением сведений о себе из Реестра относительно привлечения его к ответственности за совершение коррупционного правонарушения и получить информационную справку из Реестра о наличии или отсутствии таких сведений в Реестре.

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