Совокупный доход депутата Третьякова за 2011 год составил 27,6 млн. грн. - декларация

Совокупный доход народного депутата Украины Александра Третьякова за 2011 год составил 27 млн. 630 тыс. 952 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

Как говорится в сообщении, согласно декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, «общая сумма совокупного дохода А.Третьякова составила 27 млн. 630 тыс. 952 грн., в том числе заработная плата – 171 тыс. 621 грн., проценты по банковским депозитам – 2 млн. 387 тыс. 239 грн, доход от отчуждения имущества – 25 млн. 072 тыс. 092 грн.».

Общая сумма совокупного дохода жены народного депутата Аллы Третьяковой, указано в декларации, составляет 1 млн. 911 тыс. 175 грн, в том числе заработная плата – 36 тыс. грн, проценты по банковским депозитам – 1 млн. 872 тыс. 675 грн., материальная помощь - 2500 грн.

А.Третьякову принадлежат земельные участки общей площадью 18797 кв. м.

Жене А.Третьякова принадлежит земельный участок площадью 7500 кв. м, жилой дом площадью 586,10 кв. м.

А.Третьякову принадлежат автомобиль Maserati Cambiocorsa (объем двигателя 4244 куб. см) 2006 года выпуска и прогулочная лодка Monterey 218 LC (мощность двигателя 199 кВт.) 2006 года выпуска.

Жене А.Третьякова принадлежат автомобиль Porsche 997 (объем двигателя 3824 куб. см) 2007 года выпуска и автомобиль Porsche Сayenne (объем двигателя 4806 куб. см) 2009 года выпуска.

Сумма средств на счетах в банках у А.Третьякова составляет 45 млн. 141 тыс. 782 грн., ему также принадлежат ценные бумаги нарицательной стоимостью 1,75 грн.

Сумма средств на счетах в банках жены А.Третьякова составляет 24 млн. 798 тыс. 820 грн, ей принадлежат корпоративные права на сумму 11 тыс. 840 грн., в том числе за границей на сумму 11 тыс. 840 грн.

А.Третьяков в 2011 году осуществил такие расходы: 7 млн. 838 тыс. 929 грн. были потрачены на погашение кредита и процентов по кредиту, на 648 тыс. грн осуществлены другие расходы.

Жена А.Третьякова в 2011 году потратила 788 тыс. 600 грн. на содержание имущества, 44 тыс. 376 грн. потратила на добровольное страхование.