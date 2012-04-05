Столичные налоговики увеличили отчисления в госбюджет на 34%

Столичные налоговики в январе-марте 2012 года направили в государственный бюджет 5,697 млрд грн, что на 34% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В бюджет дополнительно поступило 1,449 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) в г.Киев.

«В бюджет г. Киев в январе-марте текущего года столичные налогоплательщики уплатили 1,696 млрд грн, что почти на 130 млн грн, или на 8%, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», - отметила председатель ГНСУ в г.Киев Ирина Носачева.

В сводный бюджет в первом квартале столичные налоговики перечислили 7,393 млрд грн.