Межбанк: закрытие торгов - 8,0310/8,0340 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 8,0320/8,0370 грн/долл., к 12:00 цены понизились до 8,0310/8,0335 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0310/8,0340 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2729/0,2733 грн/рубль, к 12:00 цены снизились — 0,2723/0,2727 грн/рубль. К закрытию цены достигли минимума — 0,2713/0,2717 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,5895 рублей за доллар (+0,1520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3148/1,3150 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3076/1,3078 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5620/10,5705 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз —10,5290/10,5365 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4930/10,5010.