В Днепродзержинске плательщиков налогов привлекали 150-килограммовым тортом

Сегодня на центральной площади Днепродзержинска (Днепропетровская область) объединенная налоговая инспекция города завлекала плательщиков налогов 150-килограммовым тортом, узор на котором повторял стандартный бланк декларации о доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, бисквитный торт размером 2,7 на 1,7 метра был изготовлен специально для сегодняшней акции, собравшей на площади около 200 человек, чтобы напомнить плательщикам налогов о необходимости декларирования своих доходов.

«Таким необычным образом мы намерены убедить жителей Днепродзержинска, что сладкое чувство исполненного гражданского долга – важная причина для посещения налоговой инспекции», - заявил в начале акции начальник объединенной налоговой инспекции Днепродзержинска Александр Семченко.

Он также призвал собравшихся - найти свободное время на изучение нескольких статей закона и подать в органы ГНС декларации о доходах за прошлый год.

А.Семченко вместе с городским головой Днепродзержинска Станиславом Сафроновым разрезали торт.

«Я гарантирую отсутствие бюрократических препятствий в процедуре декларирования доходов», - отметил в интервью журналистам А.Семченко. Он также сообщил, что по состоянию на 1 апреля, декларации о доходах за прошлый год на общую сумму более 39 млн грн подали 1,3 тысячи жителей Днепродзержинска. Декларантов вдвое больше, чем в прошлом году.

А.Семченко отметил, что в марте 2012 г Днепродзержинск поставил своеобразный рекорд по сбору налога на доходы физических лиц – 34 млн грн. За первый квартал текущего года этот показатель превысил 96 млн грн – на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам начальника ОГНИ Днепродзержинска, это свидетельствует не только о росте зарплаты в городе, но и о увеличении количества работающих и легализации рабочих мест.

А.Семченко подчеркнул, что за январь-март 2012 года ОГНИ города собрала более 200 млн грн налогов - на 40% больше, чем за такой же период прошлого года.

Справка УНИАН. В Днепродзержинске проживает около 250 тысяч жителей, зарегистрировано 67 тысяч плательщиков налога с доходов физических лиц, 20 тысяч частных предпринимателей и 5 тысяч физических лиц.