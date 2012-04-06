Moody's поместило на пересмотр с возможным понижения рейтинги 4 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на пятницу поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги четырех украинских кредитных организаций.

Как говорится в релизе агентства, Moody's на пересмотр помещены рейтинги следующих банков: ОТП Банк Украина, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк.

Так, на пересмотр помещены долгосрочный депозитный рейтинг ОТП Банк Украина в местной валюте "Ba2"и рейтинг финансовой устойчивости "D-".

Кроме того, на пересмотр помещены и долгосрочный депозитный рейтинг Приватбанка в местной валюте "Ba3", долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте "B1", рейтинг финансовой устойчивости "D-"и долгосрочный депозитный рейтинг по национальной шкале "Aa1.ua".

Рейтинг финустойчивости "D-"Райффайзен Банк Аваль, долгосрочный депозитный рейтинг в местной валюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Ba3"Укрэксимбанка и рейтинг финустойчивости "D-"также помещены на пересмотр с возможностью понижения.

Напомним, в марте т.г. Moody`s Investors Service ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз по долгосрочным глобальным рейтингам ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») в национальной валюте «B2» по итогам финотчетности банка за 2011 год.