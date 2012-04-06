Евро упал до трехнедельного минимума на фоне ситуации в ЕС

На мировых торгах в четверг, 5 апреля, евро подешевел к доллару до 3-недельного минимума на фоне негативной ситуации в ЕС.

Так, курс евро к доллару по итогам торгов упал до 1,3066 доллара за евро против 1,3142 доллара за евро днем ранее. К японской валюте доллар опустился до 82,3640 иены за доллар против 82,46 иены за доллар в среду. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,4% до 80,05 пункта.

В четверг состоялся аукцион Минфина Франции, в ходе которого были размещены гособлигации на 8,44 миллиарда евро. При этом доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Кроме того, в четверг продолжила расти доходность десятилетних долговых бумаг Испании - показатель достиг 5,08%, передает Bloomberg.