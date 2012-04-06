Сегодня статданные из США могут усилить ослабление пары EUR/USD - эксперт

Главным катализатором валютных движений на торгах в пятницу, 6 апреля, станет отчет по рынку труда США, если показатель NFP окажется выше прогнозируемых 200 тысяч, возможна дополнительная волна ослабления EUR/USD с первичной целью на 1.30, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, однако ограниченное число трейдеров на рынке может вызвать преувеличенные движения, поэтому прорыв сильного уровня поддержки совсем не исключен с дальнейшей целью EUR/USD к отметкам 1.2960 и 1.29.

Прогноз по GBP/USD аналогичен, так как иные катализаторы отсутствуют. На повестке поддержка уровня 1.5800 с дальнейшей целью 1.5735.

Для USD/JPY могут оказать давление и официальные данные из Японии. Если же показатели по рынку труда дадут позитивные сигналы, то это станет дополнительным стимулом для восстановления пары выше уровня 83.00 с дальнейшей целью 83.30.

Пятница может принести очень интересную динамику, но непредсказуемую. Сегодня рынок ценных бумаг закрыт в большинстве крупнейших экономических систем мира, однако валютный рынок и рынок облигаций будет продолжать работу. Таким образом, часть трейдеров может отсутствовать, что обусловит тонкие условия торгов, а, следовательно, высокую волатильность.