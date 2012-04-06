Moody's планирует привести рейтинги банков в соответствие с рейтингами их стран

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о начале планового пересмотра рейтингов банков по всему миру для приведения их в соответствие с рейтингами стран, в которых они работают.

Как говорится в сообщении агентства, такое решение связано с изменением методики определения рейтингов финансовых институтов по всему миру и связи между кредитоспособностью государств и финансовых учреждений.

Moody's сообщает, что соответствующие новые подходы к оценке того, как может влиять суверенное кредитное качество на другие рейтинги, были обнародованы 13 февраля. Согласно новым правилам, агентство планирует позиционировать самостоятельные кредитные оценки большинства банков на уровне, которые не превышает суверенный рейтинг страны.

Как отмечается в сообщении агентства, в частности, Moody's планирует провести пересмотр рейтингов 14 финансовых институтов в Иордании, Ливане, Пакистане и Украине, рейтинги которых выше, чем рейтинги стран.

В Украине выше суверенного рейтинги крупнейших банков, в том числе "ОТП Банка", "Райффайзен Банка Аваль", "ПриватБанка" и "Укрэксимбанка". Возможный пересмотр рейтингов этих банков, сообщает Moody's, будет осуществлен в течение ближайших трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги четырех украинских банков.

В середине декабря 2011 года Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного" из-за возросших бюджетных и внешних рисков на фоне неопределенности относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации на Украине вследствие проблем в мировой экономике в целом и увеличения политических рисков, связанных с парламентскими выборами в октябре 2012 года.

В январе 2012 г. агентство опубликовало ежегодный кредитный обзор, из которого следовало, что в случае неблагоприятных политических или экономических событий в Украине Moody's не исключает понижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины, который сейчас находится на уровне "B2".

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