МВФ не ждет повторения в Беларуси прошлогоднего кризиса, но сомневается в темпах роста экономики

Минск.Международный валютный фонд не ожидает повторения в Беларуси прошлогоднего финансового кризиса, но не исключает, что запланированный правительством страны рост экономики в 2012 году на 5,0-5,5% не будет достигнут. Об этом сообщила в интервью УНИАН постоянный представитель МВФ в Беларуси Наталья Колядина.

«Я не думаю, что Беларусь ждет повторение прошлогоднего кризиса. Но не исключаю, что если денежно-кредитная политика будет ослаблена, то инфляция может сложиться выше запланированного правительством уровня на 2012 год (19-22%)», - сказала представитель МВФ, покидающая в ближайшие дни Минск в связи с окончанием своей миссии.

Прошлогодний финансовый кризис, одной из причин которого было предвыборное повышение зарплат в конце 2010 года, привел к девальвации белорусского рубля на 65% и инфляции более 100%.

Составляя экономический прогноз на 2012 год, правительство Беларуси после критики со стороны Президента Александра Лукашенко отказалось от первоначальных планов роста экономики на уровне 1,0-1,5% и объявило, что ожидает увеличения ВВП до 5,5%. В 2011 году экономический рост замедлился до 5,3% с 7,7% в 2010 году.

«Что касается показателей, то мы не видим источников, которые позволили бы обеспечить рост ВВП Беларуси в 2012 году на запланированном уровне – 5-5,5%», - сказала Колядина.

Минск хотел бы получить от МВФ кредит в размере 5 млрд долларов. В 2009 - 2010 годах фонд предоставил Беларуси кредиты на сумму более 3,5 млрд долларов. В конце 2011 года около 5 млрд долларов выделила Беларуси Россия.

Представители Фонда ранее не раз выказывали скептицизм относительно предоставления новых кредитов Беларуси в условиях, когда власти страны не спешат проводить рекомендованные структурные реформы.

Эта ситуация привела к тому, что в текущем месяце МВФ отзывает своего постоянного представителя из Беларуси и уже сообщил, что пока не планирует направлять нового.

«На данный момент у нас не ведутся переговоры относительно программы сотрудничества. Макроэкономическая политика в Беларуси улучшилась, и Фонд рассчитывает, что процесс продолжится. В то же время, у нас нет полной уверенности, что те люди, которые принимают решения здесь, полностью поддерживают такую экономическую политику. Фонд должен быть уверен, что власти будут последовательно реализовывать начатое, это обеспечит задел для будущей программы», - сказала Колядина.

Представитель МВФ считает, что ее возможный преемник может быть направлен в Беларусь после определения властями стратегии в отношении сотрудничества с Фондом.

«Поскольку с Беларусью нет программы сотрудничества, то и представителя Фонда не будет. В тоже время, если появятся перспективы, то представитель будет назначен достаточно быстро», - сказала Колядина.