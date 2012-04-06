Евросоюз может выделить Польше 80 млрд евро в 2014-2020 годах

Варшава. Европейский Союз может выделить Польше в следующем семилетнем бюджете 2014-2020 гг. 80 миллиардов евро, что на 13 миллиардов евро больше, нежели в текущем.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства регионального развития Польши со ссылкой на слова руководителя ведомства Эльжбету Беньковскую.

Согласно сообщению, министр во время встречи с представителями польских работодателей в четверг сообщила, что следующий семилетний бюджет Евросоюза скорее всего станет последним таким большим для Польши.

«Это вытекает из факта, что очевидно в 2020 году еще 5-6 польских воеводств (из 16 воеводств, аналог областей) превысят уровень 75% среднего уровня ВВП на жителя в ЕС», - объяснила пресс-служба.

Министр отметила, что в следующем бюджете Евросоюз планирует больше помощи направлять на развитие железнодорожного, нежели автомобильного транспорта, заметив, что традиционно будут поддерживаться инновационные проекты.

Э.Беньковская очень положительно оценила возможный размер помощи ЕС Польше, заметив, что окончательная ее сумма будет известна после утверждения бюджета.

«В условиях экономического кризиса стоило бы воспринять такой результат, как большой успех. Следует помнить, что нас воспринимают как процветающую страну, которую ставят в пример в делах эффективного использования фондов европейской помощи», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, по данным польского министерства финансов, Польша с момента присоединения к Евросоюзу в мае 2004 года по февраль 2012 года получила от ЕС помощи на сумму 39 миллиардов евро («чистыми», с минусом выплат в общий бюджет).

Справка УНИАН. Исполнительный орган Евросоюза, Европейская комиссия, летом прошлого года представила проект бюджета на 2014-2020 гг. стоимостью около 970 миллиардов евро, что на 5% больше нынешнего.

По почти 40% бюджета или свыше 370 миллиардов планируется направить на помощь менее развитым государствам Евросоюза и реализацию общей сельскохозяйственной политики.

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