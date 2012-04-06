Межбанк: закрытие торгов - 8,0280/8,0330 грн/долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на уровне 8,0330/8,0380 грн/долл., к 12:00 цены снизились до 8,0300/8,0335 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0280/8,0330 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе празднуют Католическую Пасху, в связи с этим торги по евро были возможны только расчетами ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2729 грн/рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2720/0,2724 грн/рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,5 рублей за доллар (-0,0895).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3055/1,3075 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е индикативными котировками 10,4950/10,5030 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,4900/10,4985 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5000/10,5005.