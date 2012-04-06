Налогоплательщикам с начала года возмещено 11,4 млрд грн НДС

Налогоплательщикам с начала года возмещено 11,4 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 2 млрд грн больше заявленного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), по оперативным данным, налогоплательщики в январе-марте т.г. заявили к возмещению 9,5 млрд грн НДС.

В ГНСУ утверждают, что все заявки на возмещение в текущем году уже обработаны.

Кроме того, сокращена задолженность невозмещенного НДС за предыдущие годы. Так, на 1 апреля т.г. долг составил 4,1 млрд грн, что на 0,5 млрд грн меньше, чем на начало 2012 года.

В автоматическом режиме НДС возмещен 330 налогоплательщикам на сумму 6,4 млрд грн.

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