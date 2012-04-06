Инфляция в Украине в марте составила 0,3%

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, с начала 2012 года – 0,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

«На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Наиболее существенно (на 11,5%) подорожали яйца. На 0,9-0,3% повысились цены на мясо птицы, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, говядину, макаронные изделия. Одновременно на 2,2-1,1% подешевели молоко, сахар, рис и масло. На 0,9-0,2% снизились цены на овощи, сыры, подсолнечное масло, свинину, кисломолочную продукцию», - говорится в сообщении.

Рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия на 0,8% обусловлен, прежде всего, повышением цен на табачные изделия на 1,2%.

По данным Госстата, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,3%, что, прежде всего, связано с повышением платы за водоснабжение и канализацию на 3,6% и 3,2% соответственно.

Рост цен на транспорт в целом на 1,4% в основном произошел за счет подорожания топлива и масла на 2,6%. Кроме того, на 1,2% выросла стоимость перевозок пассажирским автодорожным транспортом.

Вместе с этим на 0,7-0,3% снизились цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации, бытовую технику, одежду и обувь.

Как сообщал УНИАН, инфляция в январе и феврале т.г по сравнению в с предыдущими месяцами составила по 0,2%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Азаров: инфляция развивается на уровне 3% за год. Прогноз на т.г. - 7,9%

"Витина тысяча" - бомба замедленного действия