Рост ВВП в 2012 году достигнет 3,2%, в 2013 – 4,1% – консенсус-прогноз

По результатам консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли Украины, рост реального валового внутреннего продукта страны в 2012 году составит 3,2%, в 2013 г. – 4,1%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, согласно данным прогноза, рост объемов экспорта товаров и услуг в 2013 г. по сравнению с 2012 годом, несколько ускорится – с 10,1% до 10,9%, с одновременным замедлением темпов роста объемов импорта – с 10,5% до 9,9%.

Среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2013 г. будет составлять 7,2% (вариация значений от 5,9% до 9%), рост цен промышленного производства – 9,7% (показатель варьирует от 6,3% до 15,5%).

Для составления консенсунс-прогноза свои прогнозы предоставили эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины, «Института экономики и прогнозирования» НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Института эволюционной экономики, Представительства Международного Валютного Фонда в Украине, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, «Райффайзен Банка «Аваль», «БТА Банк», OTP Bank, The Bleyzer Foundation и FOREX CLUB.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Минэкономразвития по основным макропоказателям экономического и социального развития Украины, одобренным в августе 2011 г., в 2013 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП Украины составит 6,5%, по пессимистическому – 4,5%, номинальный ВВП – 1,7347 трлн грн и 1,708 трлн грн соответственно. Инфляция – 6,2% и 5,9% соответственно. Рост цен производителей промышленной продукции в 2013 г. составит 7,7% и 5,5% соответственно.

Нацбанк Украины в 2013 году, в случае стабилизации мировой экономики, ожидает продолжения снижения потребительской инфляции (до уровня около 6%) и выход темпов экономического роста на потенциальный уровень 4-5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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