Резкое падение доллара в Токио - валюта опускалась до месячного минимума

Резкое падение курса доллара произошло в понедельник, 9 апреля, в Токио. В некоторые моменты торгов он опускался до самого низкого уровня за последний месяц.

С утра за доллар давали примерно 81,4 иены - на иену меньше, чем во второй половине дня в пятницу.

Падение курса американской валюты началось в конце прошлой недели в Нью-Йорке после того, как там были опубликованы данные о худшем, чем ожидалось, положении на рынке труда в США. Это вновь усилило опасения по поводу перспектив американской экономики. Инвесторов к продаже долларов подтолкнуло также падение ставок по долгосрочным кредитам в Соединенных Штатах, передает ИТАР-ТАСС.