На этой неделе вероятно преодоление EUR/USD поддержки 1,3000-1,2970 - эксперт

Пара EUR/USD уверенно снижается, и приостановить такое движение могут, скорее всего, только технически важные уровни 1,3110 и 1,3000-1,2970, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на текущей неделе существует вероятность преодоления парой поддержки 1,3000-1,2970, в случае если доллар продолжит усиливаться по всему рынку. В таком случае целью движения может стать 1,2625.

Британский фунт в целом продолжит коррелировать с европейской валютой, но его позиции несколько усилились после выхода последних позитивных данных по Индексам менеджеров по закупкам в промышленности, сфере услуг и строительстве. В случае преодоления поддержки 1,5830 целью движения вниз может стать 1,5745 и 1,5625. Стерлинг также будет чувствовать себя уверенно в кросс-курсе EUR/GBP, который может попробовать на прочность годовые минимумы в районе 0,8220.

В случае преодоления USD/JPY поддержки 81,50 целью движения могут стать 81,10 и 80,10. Самым значимым событием недели будет заседание Банка Японии, итоги которого будут оглашены в ночь с понедельника на вторник (9-10 апреля).

Решение ФРС США отказаться от нетрадиционных монетарных стимулов в целом положительно может отразиться на позициях доллара, но в последние годы он всегда ослабевал в периоды роста рынка акций. Более того, по мере того как инвесторы могут начать выходить из инструментов с фиксированной доходностью спрос на американскую валюту, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, также может возрасти.