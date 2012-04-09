Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0280-8,0330 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0280/8,0330 грн/долл., цены на российскую валюту упали – 0,2706/0,2710 грн/рубль, котировки по евро-гривне на ТОМ’е ушли вниз – 10,4820/10,4905 грн/евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3060/1,3062 долл./евро (пятница – 1,3067/1,3069 долл./евро).

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.