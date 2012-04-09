Торги по доллару на межбанке закрылись на уровне 8,0230/8,0365 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись 8,0280/8,0330 грн/долл., к 12:00 цены снизились до 8,0225/8,0255 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0230/8,0365 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе продолжают праздновать Католическую Пасху, в связи с этим торги по евро были возможны только расчетами ТОМ. По американской валюте котировки продолжали понижаться.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2706/0,2710 грн/рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2704/0,2708 грн/рубль. К закрытию достигли уровня 0,2703/0,2707 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,6674 рублей за доллар (+0,1674).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3035/1,3105 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е индикативными котировками 10,4820/10,4905 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх — 10,4880/10,4960 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4890/10,4975.