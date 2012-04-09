Гостаможслужба в 2012 году планирует дополнительно перечислить в бюджет минимум 7 млрд грн

Государственная таможенная служба Украины в 2012 году планирует перечислить в бюджет дополнительно минимум 7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя ведомства Александр Дороховский.

«В 2012 году таможенная служба Украины должна перечислить (в бюджет – УНИАН) 122 млрд грн. Это та цифра, которая однозначно будет выполнена. Более того, мы планируем к этой цифре еще 7 млрд грн. Это та минимальная цифра, которую мы планируем перечислить в бюджет», - заявил А.Дороховский.

По его словам, Гостаможслужба планирует увеличить отчисления в бюджета за счет повышения ставок ввозной пошлины до уровня, определенного протоколом ВТО (порядка 2,7 млрд грн), уменьшения льгот (2 млрд грн).

«И дополнительные платежи, которые мы планируем изыскать, прежде всего, в достоверности декларирования», - отметил он.

Он также сообщил, что на сегодня предоставляются льготы по импорту на сумму около 44 млрд грн.

«На сегодняшний момент у нас по анализу прошлого года на 44 млрд грн льгот. Это и природный газ, львиная доля… лекарственные средства – 6 млрд грн, самолеты по договорам лизинга – 1,9 млрд грн», - сказал А.Дороховский.

Он также отметил, что таможенная служба инициирует уменьшение льгот на законодательном уровне.

Напомним, Минфин установил план поступлений в государственный бюджет для Гостаможслужбы на 2012 год на уровне 121,9 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше показателя 2011 года.