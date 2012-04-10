Обама начинает кампанию по повышению налогов для состоятельных американцев

Президент США Барак Обама во вторник, 10 апреля, как ожидается, представит программу повышения налогов для состоятельных американцев, зарабатывающих больше миллиона долларов в год, и вновь призовет конгресс поддержать его налоговую инициативу.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, глава государства выступит с речью, посвященной новой налоговой инициативе, получившей название "правило Уоррена Баффета", во время поездки по штату Флорида.

Администрация Обамы уже около двух лет говорит о необходимости восстановления справедливости в системе налогообложения, однако все попытки повысить налоги, прежде всего для крупного бизнеса и состоятельных граждан, наталкиваются на отчаянное сопротивление республиканцев в конгрессе.

"Правило Баффета" призвано стать своеобразным налоговым компромиссом, с помощью которого Обама планирует получить поддержку республиканцев в конгрессе. В середине 2011 года миллиардер Баффет заявил, что поддерживает Обаму и считает несправедливой схему налогообложения, по которой он платит налоги меньшие, чем его секретарь. Согласно предложенной миллиардером схеме, все граждане США, зарабатывающие более миллиона долларов в год, должны платить не менее 30% налогов.

Тема налогов в США становится вновь актуальной с приближением президентских и парламентских выборов, которые состоятся 6 ноября. При нынешней системе налогообложения большинство граждан США платят налоги по ставке в 21-36%, однако представители крупного бизнеса и владельцы состояний имеют возможность платить налоги по более низким ставкам, участвуя в инвестировании средств или благотворительности.

Действующий президент США Барак Обама, также делая взносы в фонды благотворительных организаций, платит налоги по ставке 23%, а его соперник Ромни на предстоящих выборах - экс-спикер палаты представителей Ньютон Гингрич - 31%, передает РИА Новости.