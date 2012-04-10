Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0220/8,0270 грн/долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2705/0,2709 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5050/10,5130 грн/евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3100/1,3102 долл./евро (понедельник, 9 апреля, – 1,3060/1,3062 долл./евро).

В понедельник, 9 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.