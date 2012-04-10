Инфляция в Беларуси в марте составила 1,5%

Минск. В Беларуси инфляция в марте 2012 года составила 1,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составил 1,5%, с декабрем 2011 года - 5%.

«Индекс цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем составил 1,6%, в том числе на инвестиционные товары - 2,3%, промежуточные товары - 1,4%, потребительские товары - 1,6%», - сообщает Белстат.

Индекс цен на продовольственные товары в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составил 1,1%, с декабрем 2011 года - 5%. Индекс цен на непродовольственные товары в марте по сравнению с февралем составил 1,6%, с декабрем 2011 года - 4,1%.

По данным Белстата, индекс цен и тарифов на платные услуги в марте по сравнению с февралем составил 2,3%, с декабрем 2011 года - 7,2%.

Справка УНИАН. В 2012 году в Беларуси инфляция запланирована на уровне не более 19-22%.