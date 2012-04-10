СБУ завершила расследование дела о хищении 620 млн грн из Фонда гарантирования вкладов

СБУ завершила следствие по уголовному делу относительно хищения государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении, Главным следственным управлением СБУ в 2011 году было раскрыто преступление по уголовному делу относительно хищения владельцем банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Павлом Борулько и другими лицами государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн. грн.

Как установлено досудебным следствием, в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отозвания банковских лицензий открыли 1 тыс. 339 текущих счетов на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денежных средств на эти только что открытые счета граждан. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн. грн были получены наличностью тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ "Национальный стандарт", так и в АКБ "Европейский". Эти лица арестованы.

На данное время по делу проведено более 1500 следственных действий. В том числе: допрошены в качестве свидетелей 1015 человек; предъявлено обвинение 7 лицам (из них 3 лица - под стражей) – соучастникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которые в своих показаниях указывают на П.Борулько как на непосредственного организатора преступной схемы для завладения государственными денежными средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и которому они передавали соответствующие средства.

В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1 млн. 200 тыс. грн, а также на банковские счета.

В рамках этого дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами в сумме 300 млн. грн из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление пресечено в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, в марте 2012 года Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении П.Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины организовал в марте-мае 2009 года хищение государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315 300 000 грн.

Денежные средства были получены из Национального банка Украины путем предоставления поддельных государственных актов на земельные участки, которые выступали предметом ипотеки. Эти же поддельные акты были использованы и в преступной схеме при завладении средствами АО «Родовид банк» в сумме 223 млн. грн.

В феврале этого года свидетель из близкого окружения П.Борулько предоставил следствию относительно него и одного из народных депутатов обличительные показания, а также сообщил о постоянных угрозах, поступающих в адрес свидетеля со стороны обвиняемого. Вечером, после допроса, свидетеля нашли мертвым в его собственном офисе. Следствием проверяется версия о преднамеренном убийстве.

В отношении другого свидетеля по делу, который предоставил следствию важные показания, было совершено покушение на убийство путем применения автоматического оружия.

При этом в Службе безопасности также заявили, что на протяжении всего досудебного следствия на сотрудников СБУ неоднократно совершалось давление и попытки подкупа с целью получения информации о ходе следствия: показания свидетелей и документы приобщены к уголовному делу.

«Однако работниками СБУ было проявлено принципиальность и личное мужество, в результате чего расследование дела доведено до завершения», - говорится в сообщении.

Во время задержания одного из соучастников преступления гражданина Т. у него был изъят план противодействия следствию, запугивания и подкупа свидетелей и компрометации, любой ценой следователей и руководства СБУ.

В соответствии с этим “планом”, обвиняемый П.Борулько должен направить в Генпрокуратуру заявление о якобы вымогательстве у него денег работниками СБУ.

Это, по мнению злоумышленников, должно способствовать передаче уголовного дела из СБУ в другой орган досудебного следствия, что, как они надеются, создаст дополнительные возможности препятствовать следствию.

На электронных носителях, изъятых у задержанного, содержались несколько вариантов такого «заявления», которое неоднократно редактировалось, и в результате увеличилось с полутора до шести страниц.

Установлено, что накануне задержания Т. разыскивал в разных городах Украины свидетелей в деле и оказывал давление на них с целью изменения или отказа от показаний.

В декабре 2011 года, по ходатайству СБУ, П.Борулько был арестован на территории Беларуси, также были предоставлены документы для его экстрадиции. Процесс экстрадиции на данное время продолжается.

Однако, понимая, что в Украине П.Борулько и его сообщников ожидают достаточно длительные сроки заключения, он прибегает к каким-либо попыткам, чтобы избежать правосудия, заявили в СБУ.

После завершения процедуры экстрадиции уголовное дело будет завершено и направлено в суд, отметили в пресс-центре.