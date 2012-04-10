Активы украинских банков с начала года выросли на 2,4% - до 1,084 трлн грн

Активы украинских банков в марте 2012 г. выросли на 2%, с начала т.г. - на 2,4%, - до 1,084 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце выросли на 1,4% - до 1,237 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 67%, вложения в ценные бумаги - 7,5%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,4%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 2,3% - до 924,5 млрд грн, из которых средства физлиц составили 326,2 млрд грн, или 35,3%, средства субъектов хозяйствования — 177,4 млрд грн, или 19,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 165,2 млрд грн, или 17,9%.

Капитал банков в марте увеличился на 0,8% - до 159,5 млрд грн, и составил 14,7% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,2% - до 173,3 млрд грн.

По состоянию на 1 февраля 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.