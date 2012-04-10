Финансирование Минсоцполитики могут увеличить на 7,4 млрд грн

Кабинет Министров предлагает увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 г. на 7,4 млрд грн — до 70,1 млрд грн с целью выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.

Текст соответствующего законопроекта №10317 от 9 апреля 2012 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда (ПФ), в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн — до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн — до 15,324 млрд грн.

Планируется также увеличить расходы на аппарат министерства на 211,5 млн грн, до 4,339 млрд грн, в том числе: на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований расходы увеличиваются на 150,7 млн грн — до 760,704 млн грн, остальные средства (60,8 млн грн) планируется направить на реабилитацию детей с ДЦП.

Расходы Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов увеличатся на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), в частности: расходы на обеспечение жильем воинов-интернационалистов планируется увеличить на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на строительство (приобретение) жилья для инвалидов по зрению и слуху — на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличить финансирование Фонда соцзащиты инвалидов на 97,4 млн грн — до 1,027 млрд грн. Дополнительные средства предполагается направить на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планируется увеличить субвенцию из госбюджета на выплату госпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям.