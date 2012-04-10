Торги по доллару на межбанке закрылись на уровне 8,0225/8,0265 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 8,0280/8,0330 грн/долл., к 12:00 цены снизились — 8,0225/8,0255 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0225/8,0265 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2705/0,2709 грн/рубль, к закрытию цены понизились — 0,2704/0,2708 грн/рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,701 рублей за доллар (+0,0336).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3060/1,3145 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5050/10,5130 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,4915/10,5025 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4800/10,4895.