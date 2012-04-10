Кабмин разработал механизмы увеличения налоговых поступлений

Кабинет министров Украины предлагает увеличить налоговые поступления в государственный бюджет 2012 года на 7,7%, или на 21,968 млрд грн – до 308 млрд грн.

Это предусмотрено в зарегистрированном на сайте Верховной Рады правительственном законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», обнародованном на сайте парламента.

В частности, предлагается увеличить заложенные в госбюджете поступления от налога на прибыль предприятий на 4,4 млрд грн (в т.ч. 3,386 млрд грн — в общий фонд, 1,016 — в специальный фонд) или на 8,3% — до 57,411 млрд грн.

Правительство прогнозирует, что дополнительные поступления этого налога будут обеспечены в результате роста в 2012 году позитивного финансового результата, по сравнению с прошлым годом, на 14,7%.

При этом в правительстве констатируют, что в 2011 году поступления налога на прибыль увеличились на 37%, что на 7,7% опережало рост позитивного финансового результата предприятий. Эти показатели, по мнению чиновников Кабмина, стали результатом «детенизации прибыли прибыльных предприятий».

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) предлагается увеличить на 4% или на 3,5 млрд грн, в т.ч. на 2,9 млрд грн — поступления в общий фонд госбюджета.

Плановые показатели по поступления НДС с ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных сборов и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн — до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн — до 8,980 млрд грн. При этом правительство не уточняет, из каких источников планируется получить дополнительный ресурс бюджета.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины передало в Верховную Раду законопроект, которым предлагается увеличить доходы госбюджета в 2012 году на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается увеличить на эту же сумму — до 391,356 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.