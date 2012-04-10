НБУ в марте пополнил свой портфель ОВГЗ на 1,95 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в марте пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,95 млрд грн (с начала года — на 4 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка Украины в течение марта не проводились.

Через механизм двусторонней котировки в марте НБУ ОВГЗ не проводил операции купли (продажи), а с начала года объем покупки госбумаг составил 1,6 млрд грн, продажи — 1,25 млрд грн.

В марте на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 6,5 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,56% годовых (с начала года поступления составили 10,6 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили: 254,9 млн долл. по средневзвешенной ставке 9,29% (с начала года в бюджет привлечено 534,4 млн долл.); 205,2 млн евро по средневзвешенной ставке 4,8%.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за март составил 13,1 млрд грн, в том числе основной долг — 9,2 млрд грн, выплата дохода — 3,9 млрд грн.